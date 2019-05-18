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Çanakkale Boğazı trafiğine 'keson' molası

Çanakkale Boğazı trafiğine 'keson' molası

Çanakkale Köprüsü'nün Asya tarafında keson batırma işlemi ve ardından testleri yapılacak.

Miray ÇİMEN

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün tamamlanması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Avrupa yakasındaki keson batırma işlemi tamamlanırken, sıra Asya yakasına geldi. Batırma işlemi tamamlanan kesonun testi yapılacak. Testin başarılı olması halinde Asya yakasındaki kesonun da batırma işlemine başlanacak. Bu sırada da boğazda da gerekli önlemler alınacak. Testler başarılı olursa, Çanakkale Boğazı’nda 20 Mayıs’ta 24 saat tek yönlü trafiğe izin verilecek.

36 SAAT TEK YÖN

Yani 12 saat kuzey-güney, 12 saat de güney-kuzey hattı çalışır halde olacak. Bunun ardından boğaz 12 saat komple kapanacak. Kapama süresinin ardından 36 saat tek yön trafik sağlanacak ancak operasyonunun gidişatına göre bu süre 72 saate kadar çıkabilecek. 

2022’DE AÇILMASI BEKLENİYOR 

1915 Çanakkale Köprüsü’nün toplam uzunluğu 2 bin 23 metre orta açıklık, 770’er metre yan açıklıklar ayrıca 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber 4 bin 608 metre olması öngörülüyor. Köprünün Cumhuriyet'in 100’üncü kuruluş yıldönümü olan 2023'te açılması planlanmış ancak 2022 yılına yetiştirileceği açıklanmıştı.

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