Çalıntı kartla e-ticarette ciddi tehlike

YELDA GÖKDAĞ

Çalıntı kredi kartı ile internet üzerinden ürün satın alan kredi kartı hırsızları ve dolandırıcılar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, banka, e-ticaret siteleri ve kargo şirketleriyle yürüteceği ortak çalışmayla çökertilecek. Çalıntı kartla e-ticaret siteleri üzerinden yapılan alış-verişleri mercek altına alan Emniyet Genel Müdürlüğü, kargo ile gönderilen siparişlerin tesliminde çocukların kullanıldığını belirledi. Bu kapsamda harekete geçen Emniyet, bilmeden suça karışan çocukların kurtarılması ve kart hırsızlarının ortaya çıkarılması için e-ticaret sisteminin taraflarıyla işbirliğini geliştirme kararı aldı.

İnternet tercih ediliyor

Konuya ilişkin açıklama ve TBMM’ye sunum yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Yardımcısı Kerim Altıay’dan geldi. Kredi kartı hırsızlarının yakalanmamak için yüz yüze alışverişten kaçındıklarını ve internet üzerinden ürün satın aldıklarını belirten Kerim Altıay, alıcısı çocuk olan e-siparişler ve teslim almak için çocuk gönderilen kargoların yakın takibe alınacağını söyledi.

Adım adım takip edilecek

? Kart hırsızlıklarının önüne geçmek için atılacak adımlara ilişkin kararlar sorunun muhataplarıyla ortak alınacak.

? Geliştirilecek işbirliğiyle kart hırsızlarının tüm adımları, kartı çaldıkları andan, alışveriş için kartı kullandıkları ve ürünü teslim almak üzere kargo şirketlerine çocuklar aracılığıyla başvurdukları ana kadar adım adım izlenecek.

? Yakalanan hırsızlar anında adalete teslim edilecek.

Site ve bankalarla işbirliği artacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Yardımcısı Kerim Altıay’ın yaptığı açıklama özetle şöyle: “Başkalarına ait banka veya kredi kartlarını kullanarak e -ticaret sitelerinden alışveriş yapan şahıslar, sipariş verilen ürünü kargo şubesinden teslim almak için genellikle yaşı küçük çocukları kullanıyor. Yaşı küçük çocukların kolay para kazanmak için bu tür teklifleri kabul ettikleri ve içlerinde bulundukları durumun suç olduğu konusunda bilgi sahibi olmadıkları yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde ortaya çıktı. Bu durumla etkin mücadele kapsamında e-ticaret siteleri, kargo şirketleri ve bankalarla yürüttüğümüz mevcut işbirliğini daha da geliştireceğiz...”