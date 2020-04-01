Buzağı desteklemesi 2020 ne zaman ödenecek? Buzağı destekleri ne kadar?
Buzağı desteklemeleri hakkında araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. Buzağı desteklemesi 2020 ne zaman ödenecek? Buzağı destekleri ne kadar? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 2020 yılı devlet desteklemeleri vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yatırılan buzağı destekleri üreticilerin yüzünü güldürüyor. Bu yıl hayvancılık konusunda birçok destek devlet tarafından verilmeye devam edecek. Buzağı desteklemelerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Buzağı desteklemesi 2020 ne zaman ödenecek? sorusunun yanıtı tüm destek bekleyen vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu yıl hayvancılık konusunda birçok destek devlet tarafından verilmeye devam edecek. 4 ay ve üzeri buzağı desteği 2. dönem başvuruları istenilen tarihler arasında İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından kabul edilecek. Buzağı destekleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabiirsiniz.
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BUZAĞI DESTEKLEMESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
2018 2. dönem buzağı desteklemelerinde parası hesabına yatmayan vatandaşların il veya ilçe tarım müdürlüklerine gitmesi gerekiyor. 2019 buzağı destek ödemelerinin ise sırayla hesaplara yatırılması bekleniyor.
BUZAĞI DESTEKLEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Buzağılar 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğmuş olmalı,
Birinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için 1/10/2018 tarihine kadar,
İkinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için ise 1/4/2019 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah'a kayıt edilmiş,
Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalı,
Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.
BUZAĞI DESTEKLERİ 2020 NE KADAR?
4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş
Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl/Baş
Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş
Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş