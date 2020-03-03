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  3. Büyüme beklentisini 0.5 puan düşürdü! OECD'den karamsar tablo

Büyüme beklentisini 0.5 puan düşürdü! OECD'den karamsar tablo

Büyüme beklentisini 0.5 puan düşürdü! OECD'den karamsar tablo

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), ‘Koronavirüs: Dünya ekonomisi risk altında' başlıklı raporunda 2020 küresel büyüme tahminini yüzde 2,9'den 2,4'e düşürdü.

Kurum, Çin’de üretimin daralmasının dünyanın her yerinde hissedildiğini, yaşanan gelişmeler sonrası global büyüme görünümlerinin oldukça belirsiz olmaya devam ettiğini vurguladı.

TÜRKİYE TAHMİNİ

OECD, 2020 ilk çeyrekte global büyümenin negatif olacağını da belirtti. OECD, virüs salgınının etkilerinin beklendiği şekilde azalması halinde 2021 yılında global GYSH’da büyümenin yüzde 3,25’e toparlanabileceğine işaret etti. OECD Türkiye için büyüme beklentisini ise bu yıl için yüzde 3,0’ten yüzde 2,7’ye çekerken, gelecek yıl için yüzde 3,2’den yüzde 3,3’e yükseltildi. 


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