Büyükşehir ekonomiye değer katıyor

Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden biri olan, geçtiğimiz yıl otomotiv, tekstil ve makine ürünlerinde 194 ülkeye yaklaşık 16 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Bursa, katma değeri yüksek ürünler üreten, yüksek teknolojiye dayalı sanayiye yöneldi. Bu amaçla Türkiye’nin ilk teknoloji organize sanayi bölgesi 85 bin dönüm alan üzerine projelendirilirken, Türkiye’nin ve dünyanın önemli teknoloji firmaları Bursa’da üretim yapmaya hazırlanıyor. Fiber optik dijital altyapıya sahip teknoloji organize sanayi bölgesi ile Bursa katma değeri yüksek, teknoloji üreten bir kent haline gelmeye hazırlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında kent ekonomisine artı değer sağlayan projeleri bir bir hayata geçiriyor.

YERLİ OTOMOBİLİN ADRESİ



Başkan Erdoğan, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nca yapılacak yerli ve milli elektrikli otomobilin aralıkta Gebze’de gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, otomobilin Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde üretileceğini müjdelemişti. Başkan Erdoğan, Gemlik’te askeri alan olan 4 milyon metrekarelik alanın 1 milyon metrekaresinin yerli otomobile ayrılacağını söylemişti. Bursa Büyükşehir Belediyesi de tarihi yatırım için gerekli planlama çalışmalarını tamamlandı. İmar planlarında askeri alan olarak görülen yerin sanayi alanına alınmasıyla ilgili karar için Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. İmar Komisyonu’nca uygun görülen, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yerli ve milli imalatlara yönelik ülke sanayi stratejisi kapsamında sanayi alanı oluşturulabilir hükmü eklenmesine ilişkin 1/100.000 ölçekli Bursa ili çevre düzeni planı değişikliği oybirliğiyle kabul edildi. Toplantıda ayrıca yerli ve milli elektrik otomobil için sanayi alanına alınan yerin 1/25.000, 1/5000 ve 1/1000’lik planları da oybirliğiyle meclisten geçti.

BURSA’YA GÜÇ VERECEK



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yerli otomobilin hem ana sanayi hem de yan sanayi olarak Bursa ekonomisine güç katacağını, bu yatırımın Bursa’nın bütün ilçelerine ciddi faydalar sağlayacağını söyledi. Başkan Aktaş, “2018 yıl Mart ayında külliyede Sayın Cumhurbaşkanımızla yaklaşık bir saat görüşme yaptım. Bu söz konusu yeri de ben söyledim. Askeri hara olarak kullanılan alanın ülke ekonomisi, şehir ekonomisi açısından rantabl kullanılmadığını ifade ettim. Orada yapılan işlemleri asla küçümsemiyorum onlar da çok önemli hizmetler ancak burayı ülke ekonomisine daha iyi kazandırabilir miyiz? Onu paylaştım. Bugün aldığımız kararın hem ülke ekonomisine hem kentimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

İPEK HALI İHRACATI



Bursa’da 1789 yılında kurulan ve Osmanlı’nın ilk ipek fabrikası olan Muradiye İpek Fabrikası, Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden işler hale getirildi. Kozadan ipek ipliğinin elde edildiği fabrikanın en önemli özelliklerinden biri de 35 kadına istihdam sağlanması ve tüm çalışanların roman vatandaşlardan oluşması. Bunun yanında hizmete açılan Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi ve ilçelerde kurulan 16 dokuma atölyesi ile Bursa ipeğinden dokunan halılar dünya pazarlarında yer bulmaya başladı. Atölyelerle birlikte 400 kişiye istihdam sağlanırken, bugüne kadar 265 ipek halı dokundu ve dokunan ürünlerin yüzde 30’u, Amerika, Avusturya, Fransa, İtalya, Almanya, Japonya ve Katar’dan alıcı buldu. Bu atölyelerde üretilen ipek halı ve tekstil ürünlerinin satışından yaklaşık 1,5 milyon TL’lik gelir sağlandı.

ALIN TERİ DÖVİZE DÖNÜŞÜYOR



Tarım A.Ş. projesi kapsamında, ahududu yetiştiriciliği konusunda eğitim alan, ardından Bosna Hersek’e gidip verimli üretim tekniklerini yerinde gören Bursalı çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı fidanlardan ilk meyvelerini topladı. Kırsal kalkınmanın Bursa için ayrı bir zenginlik olacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Katıldığımız uluslararası tarım fuarlarında ahududu başta olmak üzere Bursa’mızın marka ürünleri olan siyah incir, armut, şeftali, sofralık zeytin gibi ürünlerin tanıtımını yapıyoruz” dedi.

TURİZMDE AVANTAJ BÜYÜK



Başkan Aktaş, “Bursa tartışmasız bir sanayi kenti. Ancak Bursa’nın gelişen yüzü bize göre turizm. Uludağ ile kış turizmi, Hıristiyanlık alemi için büyük önem taşıyan 1. Konsüle ev sahipliği yapan İznik ile inanç turizmi, gölleri, şelaleleri ile doğa turizmi, Atatürk Kongre Kültür Merkezi ile kongre turizmi, yenilenen sahilleri ile deniz turizmi, Osmanlı’ya başkentlik yapması ile tarih kültür turizmi… İznik’in de sahip olduğu tarihi değerleri ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne gireceğine inanıyorum. Bursa’nın gelecek vizyonunu turizm olarak belirledik ve bu doğrultudaki çalışmalarımız devam edecek” dedi.

BTM’DE YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM



Büyükşehir Belediyesi tarafından geleceğin nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı koymak ve bilimi topluma sevdirmek adına projelendirilen Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (Bursa BTM), bir eğitim projesi olmasının yanında deney düzeneklerinin yerli ve milli olarak üretilmesiyle de ekonomiye değer katıyor. İnformal eğitimin en önemli unsurlarından olan ve bugüne dek yurdışından yüksek bedellerle ithal edilen bilim merkezleri deney düzenekleri, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi bünyesinde alt marka olarak faaliyetlerini sürdüren BTM EXHİBİT tarafından tamamen yerli imkânlarla imal ediliyor. Bugüne kadar hep yurtdışıdan temin edilen deney düzeneklerinin yerli ve milli olarak üretilmesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 3 milyon TL’lik kaynak sağlamış oldu. Bunun yanında yurtdışında benzer örnekleri olan ve 5 milyon TL’ye hazırlanan Bilimin Öncüleri Sergisi de yine BTM EXHİBİT tarafından yerli olarak 1 milyon TL’ye üretilirken, böylelikle 4 milyon TL belediyenin kasasında kalmış oldu.