Büyük bedende marka yaratıp dünyaya açıldı

Kurulalı henüz 1 yıl olmasına rağmen koleksiyonu Galeri Lafayette, Brandroom ve Harvey Nichols gibi dünya markalarının mağazalarında satılmaya başlanıyor.

ABD'YE İHRAÇ EDİYOR

Genç girişimci Çizmeci ayrıca Amerika’daki bir butik markaya da ürün ihraç etmeyi başardı. “Sırada Katar var” diyen Çizmeci, markanın geleceğine ilişkin ipuçlarını böylece vermiş oluyor. Çimeci, 40 beden ve üstü tasarımlara yönelme sebebini şöyle anlatıyor: “Etrafımdaki insanların büyük beden kıyafet bulma konusunda ne kadar sıkıntı çektiklerine defalarca şahit olmuştum. Böyle bir sektörde kadınlara nasıl faydalı olabilirim iye düşünürken bu markayı yarattım" dedi.

Ekonomi okudu tasarımcı oldu

Markanın kurucusu Selin Çizmeci, Üsküdar Amerikan Lisesi ve Sabancı Üniversitesi’ndeki ekonomi eğitiminin ardından, çok uluslu şirketlerin pazarlama ve satış bölümlerinde Türkiye’yle birlikte bölge ülkelerin pazarlama faaliyetleri sorumlusu olarak çalıştı. Çizmeci, 2018'den beri Nişantaşı'ndaki showroom’unda hizmet veriyor.