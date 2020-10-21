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21 Ekim 2020 Çarşamba 07:01 | Son Güncelleme:

Bütçe maratonu bugün başlıyor

Bütçe maratonu bugün başlıyor
- YELDA GÖKDAĞ

TBMM'de bütçe maratonuna bugün başlıyor.

2021 bütçesi görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün yapacağı sunumla başlanacak. Saat 14.30’da başlayacak sunumun tamamlanmasının ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına yaklaşık bir hafta ara verilecek.

1 TRİLYON 346 MİLYAR TL

Komisyon’da, 27 Ekim Salı günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak. Her bir bakanlığın bütçe sunumu belirlenen daha önce belirlenen tarihlerde gerçekleşecek. Her bir kurumun bütçe görüşmesinin tamamlanmasının ardından bir diğer bakanlığın sunumuna geçilecek. Ayrıca görüşmeler, Kovid-19 salgını nedeniyle daha geniş alana sahip TBMM Tören Salonu’nda olacak. Yeni yılın bütçesi 1 trilyon 346,1 milyar lira olarak belirlendi. 

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