Burdurlu kadınlardan sahalara altın gol

Doruk ÇAKAR/ANKARA

Burdurlu kadınlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin ortaklaşa geliştirdiği proje kapsamında futbol topu üretimi başlattı. Kursa katılan ve futbol topu dikmeyi öğrenin Burdurlu 40 kadın, günde 150 top üretecek tecrübeye ulaştı. Eğitimleri tamamlanan ve futbol topu dikmenin inceliklerini öğrenerek “ustalık” sertifikası alan kadınlar kendi işletmelerini açabilecek. Kadın ustalar, yurtiçi pazar hacmi 120 milyon TL’nin üzerinde olan ve tamamına yakını ithal ürünlerden oluşan futbol topu pazarına girerek, hem ülke ekonomisine hem de aile bütçelerine katkı sağlayacaklar. Futbol topu ustası kadınlara Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından Ar-Ge desteği de sağlanacak. Burdurlu kadınlar futbol topunun yanı sıra, voleybol topu dikmenin tekniklerini de öğrenerek, üretim çeşitliliğini artıracaklar.

35 YIL SONRA CANLANAN MESLEK

Türkiye’de 1960 ve 1970’lerde çok sayıda el dikimi top ustası varken, günümüzde bu işi yapanların sayısı oldukça azaldı. Genellikle Çin ve Pakistan’dan gelen ithal toplar sektörde büyük paya sahip. Yaklaşık 20 milyon dolarlık bir sektör olan el dikimi top üretimini Burdur’da canlandıran üniversite, Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığını da azaltmayı amaçlıyor.

HEPSİ BİRER GİRİŞİMCİ OLACAK

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslara katılım her geçen gün artıyor. Kursiyerler, eğitimlerini tamamladıktan sonra üniversite bünyesinde çalışmaya devam edecek, bir kısmı da projenin asıl amacı olan girişimciler olacak.