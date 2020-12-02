Bu yılı 7 bin kişilik yeni istihdamla kapatacak

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, bu yıl Kovid-19’un yanı sıra Türkiye’de sel ve deprem gibi doğal afetlerin de yaşandığına işaret ederek, bu durumun bütün kesimlerde türbülansa neden olduğunu, telekom ve teknoloji sektörünün ise iyi bir sınav verdiğini söyledi. Erkan, yaşanan sürecin, Turkcell’in geçen yılın kasım ayında açıkladığı stratejinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, “Turkcell olarak kuvvetli bir yıl geçirdik” dedi. Turkcell’in konsolide bazda toplam gelirlerinin 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.1 artarak 7.6 milyar liraya çıktığını aktaran Erkan, şunları söyledi:

DİJİTAL GELİR %28 ARTTI



“Yılın 9 ayında net faturalı müşteri sayımızı 1.1 milyon artırarak geçen yıl koyduğumuz ‘her yıl 1 milyon faturalı müşteri’ hedefimizi yıl bitmeden aştık. Dijital servislerimizin tekil gelirleri yüzde 28 büyüdü ve dijital servislerin kullanımı pandemi sürecinde ciddi şekilde arttı. Dijital iş çözümleri yüzde 40 büyüdü.” Erkan, “Türkiye’nin ekonomi tarafında çok önemli bir potansiyeli var. Özellikle Kovid-19 etkilerinin tüm dünyada azalmasının beklendiği 2021’le birlikte Türkiye’mizin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine ulaşmak için daha hızlı koşmaya başlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

İŞE ALIMLAR SÜRECEK



Turkcell’in, pandemi döneminde işe alım süreçlerine duraksamadan devam ettiğini bildiren Erkan, şöyle konuştu: “Bu yıl sonu itibarıyla grup olarak toplam 7 bine yakın istihdam sağlamış olacağız. Gelecek yıl da artan iş hacmimize bağlı olarak ailemizi büyütmeye ve ülkemiz için istihdam sağlamaya devam edeceğiz. Dolayısıyla Türkiye’nin bu anlamda önemli oyuncularından biriyiz. Kaliteli istihdama yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

ORTAK ALTYAPI MEMLEKET MESELESİ



Turkcell'in yatırımlarının bu yıl 9 milyar liranın üzerine çıkmış olacağını bildiren Erkan, şöyle devam etti: “Bugün yaptığı yatırımlarla mobilde 1.4 Gbps, sabit tarafta ise 10 Gbps hızların yanı sıra 50 bin kilometre fiber altyapıyı ülkesine kazandıran bir şirketin fiber yatırımından kaçması gibi bir şey söz konusu değil ama diyoruz ki 1 milyon kilometre fibere ihtiyaç var. Bunu gelin el ele verelim, çözelim. Mükerrer yatırım yapmayalım, ortak yapalım. Altyapıda değil, üstyapıda ve serviste rekabet edelim. Altyapı paylaşımı konusunun çözüleceğine dair umudumuz kesinlikle var. Bu konu ‘merkeze, herkese’den ziyade, memleket meselesi.”

ÖĞRENCİLERİN BAĞLANTIYA İHTİYACI VAR



Erkan, Türkiye’nin 5G’ye geçişi için gerekli koşullardan birinin de fiber altyapı olduğunu vurgulayarak, ülkenin 250-300 bin kilometre uzunluğunda fiber altyapısı bulunduğunu, yaklaşık 1 milyon kilometreye daha ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Erkan, “81 ilde Turkcell’in fiber altyapısı bulunuyor. Pandemi gösterdi ki; şu anda Türkiye’nin her yerinde bağlantıya erişme ihtiyacı olan ciddi sayıda öğrencimiz var. İstanbul’un ciddi fibere altyapıya ihtiyacı var. Belki de bu konuda en fakir şehirlerden birisi İstanbul” dedi.