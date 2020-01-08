Bu yıl 8 milyar dolarlık 'evlilik' bekleniyor

Raporu değerlendiren EY Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar, 2020 yılı için yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin artarak devam etmesini, kamu kaynaklı işlemlerin ve ertelenmiş bazı özel sektör işlemlerinin gerçekleşmesine bağlı olarak 2019 yılına göre yüzde 40 artışla yaklaşık 8 milyar dolar tutarında işlem hacmi oluşmasını bekliyoruz” dedi.

İYİ BİR YIL OLUR

EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Ortağı İlhami Koç da “Türkiye, şu anda 2020’de çok daha öngörülebilir bir döneme giriyor. Coğrafyamızda çok ciddi bir sorun çıkmadığı sürece gerek stratejik gerek finansal yatırımcı anlamında daha iyi bir yıl bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.