Bu yıl 1700 tonluk bor ürünü tükettik

2020’de pek çok ürün ve malzemede bor kullanımı artarken bunlar arasında en bilinenleri ise yerli çamaşır deterjanı Boron ve el dezenfektanı oldu. Bakanlığın 2021 bütçe teklifine göre, 2020’de toplam bor ürünleri satış miktarı bin 700 tona ulaştı. 2021’de bu rakamın 2 bin 250 ton olacağı da belirtildi. Ayrıca önümüzdeki dönemde yeni YEKA yarışmaları gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek. YEKA yarışmaları kapsamında kurulacak tesislerde, önem arz eden akamın yerli olarak üretilmesi veya tedarik edilmesi şartı getirilecek.