Bu şartlara sahip olanlar erken emekli olacak!
2000'den önce oda ve vergi kaydı olanların SGK tarafından otomatik olarak sigortalı olması gerekiyordu. 2000 ve 2008'de çıkan yasalar bu kişilerin geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırdı. Bu hakların geri alındığı Yargıtay kararları mevcut. Siz de bu yolla hakkınızı arayabilirsiniz. Bu konuda yasal bir çalışmanın yapıldığı da gelen bilgiler arasında.
2000'den önce esnaf olduğu halde, 4 Ekim 2000'e kadar Bağ-Kur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigorta hak ve yükümlülüğü, 4 Ekim 2000'den itibaren başlatılıyor. 1 Ekim 2008'den önce Bağ-Kur tescili olanlar da 4 Ekim 2000'e kadarki sürede vergi mükellefi veya odaya kayıtlı ise Bağ-Kur'unu geriye götürebilir. Bağ-Kur'u silinmişse de aktif hale getirilebilir. Bu tarihlerde tescil yaptırmayanlar için son şans 1 Ekim 2008. TESK, 2000 öncesi kayıt ve tescillerin de dikkate alınmasını talep ediyor.
ERKEN EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ MASADA!
TESK Başkanı Bendevi Palandöken emeklilik yaşı gelen ancak 2000 yılından önce Bağ-Kur'a kayıt yaptırmayan esnafın oda ve vergi kayıtlarının dikkate alınmasını istedi. Palandöken, “Esnafın gözü kulağı, vergi ve oda kaydı dikkate alınarak geriye dönük borçlanma hakkı sağlayacak yeni bir yasal düzenlemede” dedi.