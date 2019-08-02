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  3. Bu hafta altın kazandırdı, borsa ve döviz kaybettirdi

Bu hafta altın kazandırdı, borsa ve döviz kaybettirdi

Bu hafta altın kazandırdı, borsa ve döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,07, dolar/TL yüzde 1,22, avro/TL yüzde 1,57 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,19 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 103.552,70, en düşük 99.629,79 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,07 azalışla 99.679,44 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,19 artışla 258,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,17 kazançla 1.721,00 lira oldu. Geçen hafta 420 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta da 420 lira oldu.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,22 değer kaybederek 5,5790 liraya, avro ise yüzde 1,57 azalarak 6,1910 liraya geriledi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,12 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,35 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,38 ile para piyasası fonları oldu.

(AA)

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