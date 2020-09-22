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22 Eylül 2020 Salı 10:38 | Son Güncelleme:

Bu gece yarısından itibaren benzine indirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren benzine indirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 19 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin fiyatlarında bu gece yarısı itibarıyla litre fiyatında 19 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, petrol fiyatlarında yüzde 4'e yakın düşüşler sonrası iç piyasada kullanılan akaryakıt ürünleri için de indirim gündeme geldi.

19 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

Sektör yetkililerinin alınan bilgiye göre, bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatında 19 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

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