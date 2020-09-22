Bu gece yarısından itibaren benzine indirim geliyor

Benzin fiyatlarında bu gece yarısı itibarıyla litre fiyatında 19 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, petrol fiyatlarında yüzde 4'e yakın düşüşler sonrası iç piyasada kullanılan akaryakıt ürünleri için de indirim gündeme geldi.

19 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

Sektör yetkililerinin alınan bilgiye göre, bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatında 19 kuruşluk bir indirim bekleniyor.