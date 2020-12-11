BTK'dan 30'ar milyon daha... Sosyal medya devleri cezaya doymuyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye’de temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına ikinci cezayı da kesti. BTK aralarında Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube, TikTok, Pinterest, LinkedIn ve Dailymotion’ın da bulunduğu şirketlere 1 ay önce de 10’ar milyon lira ceza kesmiş ve 1 ay süre tanımıştı.

REKLAM YASAĞI YOLDA

Bu süre, tebliğ tarihine göre bu hafta doldu. Yasanın gereğini yerine getirmeyen ilgili sosyal medya şirketlerine bu defa 30’ar milyon lira idari para cezası kesildi. Cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde de bu yükümlülük uygulanmazsa firmaların, bu sosyal medya şirketlerine reklam vermesi yasaklanacak ve para transferi de yapılamayacak.

BANT GENİŞLİKLERİ DE DARALTILABİLECEK



BTK’nın yürüteceği sürecin sonunda bu şirketlerin bant genişlikleri de daraltılacak. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin bu kez yüzde 90’a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek.