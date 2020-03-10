Borsalarda büyük panik

Japon Nikkei endeksi yüzde 6, Hong Kong borsası yüzde 4.3, Avustralya borsası yüzde 6, Güney Kore endeksi yüzde 4, Hindistan endeksi yüzde 4.2, Çin’de Şanghay Endeksi yüzde değer kaybetti.

ABD DURDURDU



ABD borsaları da güne yüzde 7 düşüşle başlayınca işlemler durduruldu. Güne yüzde 2 kayıpla başlayan Borsa İstanbul ise günü yüzde 5.54 kayıpla kapattı. Avrupa borsalarında ise kayıp daha da fazla oldu. Almanya’da DAX Endeksi yüzde 7.4 düşerken, İngiltere’de borsasında kayıp yüzde 8’i aştı. Suudi Borsası yüzde 7 düşerken Suudi Aramcı bir günde yüzde 10 düşerek 167 milyar dolar eridi. BP’nin hisseleri erken işlemlerde yüzde 24 düştü. Güvenli liman kabul edilen para birimlerinden Japon Yeni yüzde 3’ün üzerinde değer kazandı. Ekonomisi petrol gelirine dayanan Rusya, Meksika gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimleri sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 5 değer yitirdi.

Altının onsu ise ilk kez 1.700 doların üzerine çıktı. Türkiye’de ise gram altının fiyatı 331 TL seviyesini gördü.