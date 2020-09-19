Borsada manipülasyonun cezası ağırlaştırıldı

Borsa İstanbul’da işlem yapma yetkisi bulunanların gazete TV ve sosyal medyada yanlış ve yanıltıcı tavsiyelerde bulunması, disiplin cezası gerektiren haller arasına eklendi. Yeni düzenlemeyle, disiplin para cezasının alt sınırı 5,000 TL’den 10,000 TL’ye, üst sınırı ise 50,000 TL’den 5 milyon TL’ye çıkarıldı. Kitle iletişim araçları üzerinden yapılacak yalan, yanlış ve yanıltıcı yorumlarda ise cezanın alt sınır 50 bin TL olacak.