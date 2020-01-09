Borsa İstanbul'dan tarihi rekor! 22 ayın en yüksek seviyesine ulaştı...Uzmanlar ne diyor?

BIST 100 endeksi, güne 2.630,00 puan ve 2,09 yükselişle 115.236,49 puandan başladı. Gün içinde en düşük 115.236,49 puanı, en yüksek 118.144,62 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,53 artışla 117.990,45 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5.114,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,4 milyar lira rekor seviyeye ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 6,75, holding endeksi yüzde 4,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında kaybettiren olmazken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Güne artan küresel risk iştahı ile yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurları ve tahvil faizlerindeki düşüşün pozitif etkilediği bankacılık hisseleri öncülüğünde 22 Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyesi olan 118.144,62 puanı gördü.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 5,57, teknoloji endeksi yüzde 3,64, hizmetler endeksi yüzde 4,04 ve sanayi endeksi yüzde 3,83 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6.368,16 puan ve yüzde 4,64 değer kazanarak 143.605,93 puandan kapandı. İşlem gören 589 hisse senedinin 398'i prim yaptı, 18'i geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Odaş Elektrik, Kardemir (D) ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- ALTININ ONSU 1.549,13 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.549,13 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,18 düşüşle 292 bin 400 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8768 lira, satışta 5,9004 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9530 lira, satışta 5,9768 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,27'den, bileşik getirisi de yüzde 11,59'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1105, sterlin/dolar paritesi 1,3042, dolar/yen paritesi de 109,55 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,90 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşamki açıklamaları sonrası ABD ile İran arasındaki gerilimin azaldığını belirterek, buna paralel dünya borsalarında yükseliş, petrol ve altın fiyatlarında düşüşler görüldüğünü ifade etti.

Karşılıklı askeri atakların yerine ekonomik yaptırımların gündeme gelmesi ve NATO vurgusu ile diplomasinin geri geleceğinin anlaşılmasının, piyasalarda iyimserliği artırdığını dile getiren analistler, Türk lirası varlıklarındaki pozitif seyrin devam etmesinin beklenebileceğini söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde beklenti anketi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise tarım dışı istihdam başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.