Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,2712
  • 6,0191
  • 219.941
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Ekonomi
  3. Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa+g%C3%BCn%C3%BC+y%C3%BCkseli%C5%9Fle+tamamlad%C4%B1

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,13 puan ve yüzde 0,03 artarak 101.801,42 puana çıktı.

x

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kazancıyla 101.801,42 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,37 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,38 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,28 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,95 ile spor oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançlarına paralel analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 102.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, 101.500-102.000 bandında dengelendi.

Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon raporu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fazıl Say ve Ece Dağıstan, Milano’da evlendi
Çarpışma'da Kadir Adalı'nın annesini oyuncu Şebnem Sönmez canlandıracak
İrem Helvacıoğlu o fotoğraf hakkında konuştu
Usta sanatçı Eşref Kolçak’dan yeni mesaj!
İzzet Yıldızhan'ın tedavi gören ağabeyine kanser teşhisi konuldu
Bursa´da gerçekleştirilen ilginç düğünde damada tam 10 metrelik para takıldı. Damadın iş arkadaşları

Damada takılan parayı 12 kişi zor taşıdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sıra dışı telefon resmen tanıtıldı

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

En Çok Okunanlar

Maksat Yarışmak Olsun - 11 Ocak 2019

Ataman ile Devr-i Alem - San Miguel - Meksika - 31 Aralık 2018

Diyet Günlüğü - Menopoz - 14 Ocak 2019