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Borsa günü 97.187,87 puan düşüşle tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 değer kaybıyla 97.187,87 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 972,87 puan azalırken toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,36, holding endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile ticaret, en fazla gerileyen ise bankacılık oldu.

Yurt içinde, beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisi sonrası yükselişe geçen döviz kurlarının etkisiyle 96.944,51 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, 97.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

(AA)

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