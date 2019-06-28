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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 248,08 puan artışla 95.821,21 seviyesine çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 artışla 95.821,21 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 248,08 puan ve yüzde 0,26 artışla 95.821,21 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,40 ile bilişim oldu.

Dün 96.000 puanı test eden BIST 100 endeksi bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 primle 95.573,12 puandan tamamladı. Analistler, bugün Japonya'da başlayacak ve iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi kapsamında yapılacak oturumlarda küresel ekonomik görünüm değerlendirileceğini belirterek, zirveden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de  kişisel gelir ve tüketim harcamaları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 96.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 97.500 seviyesine yükselebileceğini, 92.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

(AA)

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