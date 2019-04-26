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  3. Borsa güne 94.886,81 puanlık yükselişle başladı

Borsa güne 94.886,81 puanlık yükselişle başladı

Borsa güne 94.886,81 puanlık yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 değer kazancıyla 94.886,81 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 değer kazancıyla 94.886,81 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 388,27 puan ve yüzde 0,41 artışla 94.886,81 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,41 ticaret oldu.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 96.400 puanın üzerini test eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükseliş ve dünya borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,71 azalışla 94.498,54 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisinin takip edileceğini kaydeden belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 95.500 ve 96.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

(AA)

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