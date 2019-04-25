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  3. Borsa güne 208,88 puanlık yükselişle başladı

Borsa güne 208,88 puanlık yükselişle başladı

Borsa güne 208,88 puanlık yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 208,88 puan ve yüzde 0,22 artışla 96.351,05 seviyesine çıktı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 değer kazancıyla 96.351,05 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 208,88 puan ve yüzde 0,22 artışla 96.351,05 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,65 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,17 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,10 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,40 sigorta oldu.

Dün banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 96.500 puanın üzerini gören Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 primle 96.142,18 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Yükseliş eğilimindeki petrol fiyatları ve döviz kurlarının seyrinin de yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 puanın önemli destek konumuna geldiğini, 97.200 ve 99.000 seviyelerinin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin yüzde 24 olan politika faizinde değişiklik yapmayacağını tahmin ediyor.

(AA)

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