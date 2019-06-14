Borsa, altın... Piyasalarda son durum (14 Haziran)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 285,53 puan artışla 90.787,01 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 341,27 puan ve yüzde 0,38 artarak 90.842,75 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 59,53 puan ve yüzde 0,07 azalışla 90.441,96 puandan kapattı.

Gün içinde en düşük 90.024,05 puanı, en yüksek 91.322,69 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 değer kazanarak 90.787,01 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,18, hizmetler endeksi yüzde 1,29 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,14, teknoloji endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 372,35 puan ve yüzde 0,33 artarak 113.508,69 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 183'ü prim yaptı, 171'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Akbank ve Sasa Polyester bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



- Altının onsu 1.349,48 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.349,48 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,09 artışla 256 bin 440 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8785 lira, satışta 5,9021 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8223 lira, satışta 5,8456 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,55'ten, bileşik getirisi de yüzde 22,75'ten gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1219, sterlin/dolar paritesi 1,2604, dolar/yen paritesi de 108,40 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,37 dolardan işlem görüyor.

