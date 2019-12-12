Borsa 110 bin puanı aştı!

BIST 100 endeksi Nisan 2018’den bu yana ilk kez bu seviyeyi aşarak rekor kırdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.192,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,48 ve holding endeksi yüzde 1,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,15 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,80 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekmesinin ardından 110.000 puanın üzerine çıktı.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.400 seviyesinin destek, 110.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artmasını bekliyor. Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 5,4 artacağı tahmin ediliyor.

Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim

BIST ADANA 230.416 1,33

BIST ANKARA 138.897 1,86

BIST ANTALYA 81.788 -1,55

BIST BALIKESİR 93.275 1,72

BIST BURSA 190.029 1,12

BIST DENIZLI 123.749 0,31

BIST ISTANBUL 114.150 1,74

BIST IZMIR 184.627 0,72

BIST KAYSERI 449.618 -0,83

BIST KOCAELI 235.720 1,02

BIST KONYA 93.234 0,30

BIST TEKIRDAĞ 380.254 2,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(AA)