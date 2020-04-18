Borel'e anında fırsatçı zammı

Bor katkılı yeril ve milli el dezenfektanı Borel, PTT’nin e-avm sayfası üzerinden 7.45 TL ‘ye satışa sunuldu.





Ancak Antalya’daki bir internet marketi, aynı dezenfektanın 5 adedini 66 liradan yani tanesini 13.20 liradan satışa çıkardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni ürünü çarşamba günü tanıtmıştı. Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretildi. Ürün cildin tahriş olmasını da önlüyor.