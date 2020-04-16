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  3. BOREL yola çıktı, bugün raflarda

BOREL yola çıktı, bugün raflarda

BOREL yola çıktı, bugün raflarda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor katkılı yerli ve milli el dezenfektanı BOREL'i tanıttı.

Dönmez BOREL’in farklı satış noktalarında bugünden itibaren satışa sunulacağını söyledi. BOREL’in cilde zarar vermediğinin altını çizen Dönmez, “BOREL’in içeriğinde bulunan bor, etil alkol, gliserin, aloe vera, çay ağacı yağı ve lavanta elleri nemlendiriyor ve dermatolojik problemlere neden olmuyor” dedi. Dönmez ilk parti üretimin salgınla mücadelede sahada olan kahramanlara gönderileceğini söyledi. Dönmez daha sonra BOREL ürünü yüklü 4 kamyonu uğurladı.


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