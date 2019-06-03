Boeing'lerde yeni arıza çıktı

Söz konusu parçaların acilen değiştirilmesi gerektiği belirtiliyor. Parçalar, kalkış ve iniş anında ekstra kaldırma etkisi sağlıyor. Parçanın kullanıldığı uçaklar Boeing şirketinin alt bir üreticisi tarafından üretilen 179 MAX tipi, 133 adet de NG tipi uçak olarak belirtildi.