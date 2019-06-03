04 Haziran 2019 Salı 08:00 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 23:15
Boeing'lerde yeni arıza çıktı
Amerikan Federal Havacılık Dairesi FAA, 737 MAX tipi uçaklarıyla birlikte 737’nin bazı diğer modellerinde de sorunlu parçalar olabileceğini açıkladı.
Söz konusu parçaların acilen değiştirilmesi gerektiği belirtiliyor. Parçalar, kalkış ve iniş anında ekstra kaldırma etkisi sağlıyor. Parçanın kullanıldığı uçaklar Boeing şirketinin alt bir üreticisi tarafından üretilen 179 MAX tipi, 133 adet de NG tipi uçak olarak belirtildi.