Bodrum'daki sağlıklı otel modeline yatırımcı ilgisi

Ercan ÖZTÜRK

Sianji Group aldığı Sianji Hotels zincirleri olarak büyümesini sürdürecek. Sianji Well-Being Resort Bodrum, tatil anlayışına farklı bir konsept sunuyor. Sianji Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, uzun süre turizm faaliyeti yapmak ve maksimum gelir sağlamak için yeni bir modele geçiş yaptıklarını söyledi. Çakır, Türkiye’nin her bölgesinde uygun turizm işletmesi yapacaklarını söyledi.

Yaygınlaşacak

3 yıldızlı ekonomik ve kaliteli şehir otelleri, rezidans işletmeleri, detoks turizmi ve alkol kullanmayıp beslenmesine dikkat edenlere yönelik hizmet veren konseptler oluşturduklarını belirten Çakır, şöyle konuştu: “Yatırımcıların bu konseptlere ilgisi çok yüksek. Bodrum’da başladığımız bu hizmeti Anadolu’nun farklı noktalarına taşıyacağız. Bunun yanında tamamen sağlıklı yaşam konseptini benimseyen sigara ve alkol kullanmayanlara yönelik tasarladığımız DryHotels için yurtdışından ciddi talepler almaya başladık. Fransız ve Mısırlı yatırımcılar bu konsepti kendileri uygulamak istiyor.”

İş insanlarına özel ‘Stay&Go’

RECAİ Çakır: Butik otelden, ‘DryHotels’e ve rezidans işletmesine kadar çok geniş bir konsept ve markayla hem yatırımcıların hem de misafirlerimizin karşısına çıkıyoruz. Örneğin ‘Stay&Go’ özellikle iş insanları ve yöneticiler için tasarlanan konseptimiz.