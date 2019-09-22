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Bodrum'a Japonya ve Kore'den turist çekecek

Bodrum'a Japonya ve Kore'den turist çekecek

Devre tatil modeliyle 16 ülkede faaliyet gösteren İsviçreli otel zinciri Hapimag, Bodrum’daki tesisi için Kore ve Japonya’dan turist çekecek.

Devre tatil modeliyle dünyada 16 ülke ve 60 tesisiyle faaliyet gösteren İsviçreli otel zinciri Hapimag’in CEO’su Hassan Kadbi, Türkiye’nin turizmde yeni rekorlara hazırlandığını söyledi. Bodrum’daki Hapimag Sea Garden tesisiyle 25 yıldır faaliyet gösteren grup, bu yılı yüzde 100 dolulukla geçirdi. Kadbi, “Çin, BDT ülkelerinden ciddi artış var. Doğrudan seferlerle İtalya ve Ortadoğu’dan ciddi turist geldi” dedi. 

HEDEF UZAK PAZARLAR 

Uzak pazarlara ulaşmaya başladıklarını anlatan Kadbi, Kore ve Japonya’dan turist çekmek için tanıtım yaptıklarını söyledi. 

ALTERNATİF TURLARLA 12 AY TATİL 

Dünyanın birçok bölgesinde tatil sezonunun yıl geneline yayıldığına işaret eden Hapimag Resort Sea Garden Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol ise, “Turistlere alternatif programlar sunulmalı. Bodrum’daki tesisimize gelen misafirlerimize farklı paketler oluşturduk” diye konuştu. 

 

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