BNP Paribas, UBS ve Citibank'ın sicilleri kabarık

Türk Lirası’nı hedef alan BNP Paribas, Citibank ve UBS’in sicilinin kabarık olduğu ortaya çıktı. Bu bankalar geçmiş yıllarda da birçok ülkede manipülasyonlara imza atarak yüklü cezalar ödedi. Üç banka çarşamba gecesi Türk bankalarından yüklü miktarda dolar almış ancak aldıkları doların karşılığı olan TL’yi bulup bankalara teslim edemeyince açığa düşmüştü. Yükümlülüklerini yerine getiremeyince de suçüstü yakalanmış, bunun üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bu bankalara işlem yasağı getirmişti.

AB’DEN BÜYÜK CEZA



Bu bankalardan Citibank geçen yıl da fena yakalanmış, AB Komisyonu tarafından 310 milyon Euro para cezasına çarptırılmıştı. Soruşturma kapsamında Citibank’ın 5 banka ile ortak hareket ederek 11 farklı para birimiyle yapılan işlemlerde kartel oluşturarak kurları etkiledikleri tespit edilmişti. Citibank 2014’te ise bu kez UBS, HSBC, JP Morgan ile birlikte 1.4 milyar dolar ceza ödemişti. Citibank 2018’de de JP Morgan ve Bank of America ile birlikte 4.3 milyar dolar cezaya çarptırılmıştı.

DÖVİZ HİLESİ YAPTI



BDDK’nın işlem yasağı getirdiği bankaların arasında yer alan BNP Paribas ise 2017’de ABD Merkez Bankası tarafından yakalanmış ve 350 milyon dolar ceza kesilmişti. Aynı bankaya yine AB Komisyonu tarafından ‘dövizde hile’ cezası kesilmişti.

MANİPÜLASYON YAPANA GELİRİN YÜZDE 5’İ CEZA



BDDK, önceki gün Türk ekonomisini hedef alan 3 bankaya işlem yasağı getirirken bir başka yaptırım adımı daha atmıştı. Bundan böyle BDDK, finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkındaki yönetmeliğe aykırı davrananlara, bir önceki yıl sonu finansal tablolarında yer alan faiz, kâr payı gelirleri, alınan ücret ve komisyonlar ile bankacılık hizmet gelirleri toplamının yüzde 5’ine kadar idari para cezası verecek. Bu rakam AB ülkelerinde yüzde 10’a kadar çıkabiliyor.