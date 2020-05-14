BM tahminini açıkladı: Maliyeti 8,5 trilyon doları bulabilir

BM Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanı tarafından "2020 Ortası İtibarıyla Dünya Ekonomik Durumu ve Olasılıklar" adlı çalışma yayımlandı.

Buna göre, küresel ekonominin Kovid-19 sebebiyle yüzde 3,2 küçülmesi beklenirken, bu oranını gelişmiş ülkelerde yüzde 5, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 0,7 seviyesinde olması öngörülüyor.

Tahmin edilen ekonomik daralmanın küresel ekonomiye maliyetinin 8,5 trilyon dolar olabileceği hesap edilirken, beklenen ölçüdeki olası daralmanın 2020'den önceki 4 yılın ekonomik kazanımlarını silebileceği bekleniyor.

Kovid-19 salgını eşi görülmemiş bir ekonomi ve sağlık krizine sebep olurken, küresel bazda neredeyse bütün hükümetlerin salgınla mücadele için aldığı genişleyici mali önlemler, dünya gayrisafi yurt içi hasılasının (GYSH) yaklaşık yüzde 10'una ulaştı.

EKONOMİYİ KURTARMAK MI, HAYAT KURTARMAK MI?

Salgın son haftalarda görece yavaşlasa da pandeminin nasıl bir süreç izleyeceğine dair belirsizlikler, kısıtlamaları kademeli olarak kaldırmak isteyen hükümetleri ekonomiyi kurtarmakla hayat kurtarmak arasında ikilemde bırakıyor.

Aşı konusunda yaşanacak olası gelişmeler ise Kovid-19 sürecini oldukça değiştirmesi beklenirken, 2021'de ekonomilerin yavaş yavaş toparlanmaya başlayacağı öngörülüyor.

Bunlarla birlikte, Kovid-19 sonrası dönemde özellikle emtia ihracatçısı ülkeler başta olmak üzere, yüksek bütçe açıkları ve borçluluk oranları ile gerileyen küresel ticaret ve düşen turizm gelirlerinin olası etkileri ülkeleri bekleyen riskler olarak öne çıkıyor.

AA