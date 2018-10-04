Bloomberg: Doların tiranlığı sona yaklaşıyor

ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle birçok ülke dolara karşı cephe almaya devam ederken Bloomberg, yayınladığı analizde onlarca yıldır uluslararası ekonomide hüküm süren doların tiranlığının sona yaklaştığını yazdı.

AVRUPA, RUSYA VE ÇİN HAREKETE GEÇTİ

"Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Avrupalıların dolarla alışveriş yapmasını saçmalık olarak nitelerken Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ABD'den tamamen bağımsız finans araçlarına sahip olmak istediğini açıkça dile getirmişti" hatırlatmasında bulunan Bloomberg, Rusya'nın artan riskler nedeniyle uluslararası hesaplardaki dolar bazlı aktiflerini azalttığını, Çin'in de küresel enerji piyasalarında yuan üzerinden anlaşmalar yaparak doların hakimiyetine meydan okuduğunu vurguladı.

'YAPTIRIM POLİTİKASI DOĞRUDAN RİSK OLUŞTURUYOR'

Dengelerin bu şekilde değişmesini ABD için kötü haber olarak niteleyen Bloomberg yazarı Peter Coy, ABD'nin müttefikleri de dahil çeşitli ülkelere uyguladığı yaptırımların dolar için doğrudan risk oluşturduğunu kaydetti.

"AB'li liderler, ekonomik egemenliklerine yönelik dayatmaya yanıt olarak, Avrupalı şirketlerin ABD'nin karşı önlemler alma riskine maruz kalmadan yaptırım altındaki ülkelerle iş yapmasına imkan sunan bir ödeme sistemi üzerinde aleni çalışma yürütüyor" diye devam eden Coy, şu ifadeleri kullandı:

'AVRUPA'DAKİ MEMNUNİYETSİZLİK ARTIYOR'

"Avrupa, ABD'nin yaptırımlarının etrafından dolaşma konusuna çözüm bulamasa dahi, Avrupa'nın bu eğilimini doların hakimiyetinden duyulan ve giderek artan büyük bir memnuniyetsizlik olarak okumak gerekiyor."

(Bloomberg)