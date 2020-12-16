Son Dakika: Bitcoin 20 bin doları aşarak yeni rekorda

ABD'de ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla hazırlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasının yarattığı geneliyimserlik, kripto para birimlerine alımları da tetikledi.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre, başta ABD'dekiler olmak üzere, şirketler ve genel olarak geleneksel yatırımcıların, Bitcoin'i alternatif yatırım aracı olarak görmeye başlamaları, kripto piyasalarında alımları artırdı.

Gelişmelerle Bitcoin yüzde 5.42 artışla 20,319.48 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 11.16'yı buldu. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 376.74 milyar dolara yükseldi.

Kasım ayında 19.800 fiyatla rekor fiyata ulaşan Bitcoin, konumunu koruyamamış ve 17 bin dolar seviyelerine gerilemişti.

Kripto para uzmanları Bitcoin’in 2021 yılında 50.000 dolar ile 200.000 dolar arasına çıkmasını beklediklerini açıkladı.