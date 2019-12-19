Bir İsveç Rüyası Yaşandı...

Tohum Otizm Vakfı için toplanan yardımlar sayesinde, otizmli çocukların özel yetenek eğitiminlerine burs sağlandı. Doğayı ve doğanın bir parçası olan insanı merkeze alan Hälsa, bu gecede ekibiyle ve Hälsa özel köşesiyle ev sahipliği yaptı. Hälsa, uyku sanatının yaratıcısı ve Türkiye’nin en büyük ithal İsveç yatak markası. Türkiye’de ve Dünya’daki mağazalarıyla, en konforlu uykuyu deneyimini yaymaya devam ediyor…