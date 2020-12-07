BİM'e bu salı neler geliyor? BİM 8 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

BİM aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. BİM market her hafta salı ve cuma günleri uygun fiyatlı ürünleri satışa sunmaya devam ediyor. BİM'de yarın seçili gıda ürünleri uygun fiyatlarla satılıyor. BİM 8 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre, Antep Fıstığı Jumbo 35,90 TL'den, Çubuk Tipi Salatalık Turşusu 5,95 TL'den, Fasulye Turşusu 4,95 TL'den, kutu Sütlü Vanilyalı Gofret 15,90 TL'den, Kırmızı Mercimek 10,90 TL'den satılıyor.