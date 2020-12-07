07 Aralık 2020 Pazartesi 13:38 | Son Güncelleme:
BİM'e bu salı neler geliyor? BİM 8 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
BİM 8 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı günleri gıda ürünlerinde indirim yapan BİM çeşitli aktüel ürünlerini ise cuma günleri satışa sunuyor. BİM'de bu salı meyve suyundan turşuya, kuruyemişten bakliyat ürünlerine kadar birçok üründe indirim yapılıyor. BİM 8 Aralık kataloğuna göre, Antep Fıstığı Jumbo 35,90 TL'den, Çubuk Tipi Salatalık Turşusu 5,95 TL'den, Fasulye Turşusu 4,95 TL'den, kutu Sütlü Vanilyalı Gofret 15,90 TL'den satılıyor. İşte BİM indirimli ürünlerin tamamı...
BİM aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. BİM market her hafta salı ve cuma günleri uygun fiyatlı ürünleri satışa sunmaya devam ediyor. BİM'de yarın seçili gıda ürünleri uygun fiyatlarla satılıyor. BİM 8 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre, Antep Fıstığı Jumbo 35,90 TL'den, Çubuk Tipi Salatalık Turşusu 5,95 TL'den, Fasulye Turşusu 4,95 TL'den, kutu Sütlü Vanilyalı Gofret 15,90 TL'den, Kırmızı Mercimek 10,90 TL'den satılıyor.