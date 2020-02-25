BİM saat kaçta çalışıyor? 2020 BİM çalışma saatleri neler?

BİM, her hafta yayınladığı aktüel ürünleriyle vatandaşlar arasında büyük ilgi uyandırıyor. Aküel ürünleri erken almak isteyenler BİM’in saat kaçta açıldığını merak ediyor. Peki, BİM çalışma saatleri neler? Haftanın yedi günü hizmet veren BİM saat kaçta açılıyor? Saat kaça kadar açık? BİM’in çalışma saatleri ile ilgili bilgi almak isteyenler detaylar haberimizde.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre açılış ve kapanış saatlerini sizler için derledik. Türkiye'nin tüm illerinde sayısız şubesi ve personeli ile hizmet sağlayan marketler zincirinin açılış kapanış saati bilgileri şöyle;

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM marketleri mesai saatine sabah saat 09.00'da başlıyor. Erken saatlerden itibaren en yakın marketlere gelerek alışveriş yapacak olanlar belirtilen saatte şubelere gidebilirler. Cuma günleri aktüel ürünlerin satışa sunulması nedeniyle açılış saatinden önce tüm şubelerde sıra oluşabiliyor. Dilediğiniz ürünü satın alabilmek için BİM açılış saatinden biraz daha önce gidebilirsiniz.

BİM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Sabah 09.00'da mesai saatine başlayan BİM'in kapanış saati de ayrıca merak konusu oluyor. BİM kapanış saatine göre plan yaparak marketlere gelecek olanlar 21.00’dan önce BİM'e gelmeleri gerekiyor. Bu saatten itibaren tüm kasalar kapanıyor ve alışverişe izin verilmiyor.