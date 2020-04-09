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  3. BİM aktüel ürünleri neler? BİM 10 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında!

BİM aktüel ürünleri neler? BİM 10 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında!

BİM aktüel ürünleri neler" BİM 10 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında!

BİM'in aktüel ürünleri her hafta olduğu gibi bu hafta da yoğun ilgi görüyor. Her hafta Cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduran BİM'e neler geleceği merak ediliyor. Binlerce müşteri " BİM 10 Nisan 2020 aktüel ürünleri neler?" sorusunun yanıtını araştırıyor. BİM'e bu hafta, Arnica Cyclone elektrikli süpürge 399 TL'den, Fakir saç kurutma makinesi 75 TL'den, starcom titreşimli yüz temizleme cihazı 39,90 TL'den satışa sunuluyor...

BİM kataloğu bu hafta da dopdolu. BİM 10 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günleri raflarını uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerle dolduran BİM'de bu hafta kişisel ihtiyaçlardan, ev ihtiyaçlarına kadar çeşitli ürünler geliyor. BİM aktüel ürünler kataloğuna göre, Arnica Cyclone elektrikli süpürge 399 TL'den, KSW 3010 el dikiş makinesi 49,90 TL'den, Fakir saç kurutma makinesi 75 TL'den, Starcom titreşimli yüz temizleme cihazı 39,90 TL'den satılıyor.


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