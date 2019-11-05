BİM aktüel 8 Kasım 2019 kataloğu görücüye çıktı! BİM'e Cuma günü neler geliyor?

BİM aktüel 8 Kasım 2019 kataloğu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. BİM Aktüel kampanyası 8 Kasım 2019 tarihinde başlayacak ve 15 Kasım 2019 Cuma günü bitecek. BİM bu hafta da her ihtiyaca uygun ürünler getiriyor. BİM aktüel 8 Kasım 2019 kataloğunda Bonera Kulplu Balık Tepsisi 44,90 TL'den, Haydi Anlat Kartları 9,95 TL'den, Hisar Optima Çelik Çaydanlık 99 TL'den, Fakir Blender Robot Set 199 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı..