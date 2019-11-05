BİM aktüel 8 Kasım 2019 kataloğu görücüye çıktı! BİM'e Cuma günü neler geliyor?
BİM aktüel 8 Kasım 2019 kataloğu BİM müşterileri tarafından yakından takip ediliyor. Her hafta birbirinden güzel kampanyalara imza atan BİM market bu hafta da dopdolu. 8 Kasım BİM kataloğunda Kumtel Mini Isıtıcı 49,90 TL'den, Perilla Mini Ütü Masası 24,90 TL'den, Kadın Polar Pijama Takımı 34,90 TL'den, Silikon elyaf dolgulu Casilda Home Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 59,90 TL'den satışa sunuluyor. BİM aktüel 8 Kasım 2019 kataloğunun tamamı sizlerle..
BİM aktüel 8 Kasım 2019 kataloğu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. BİM Aktüel kampanyası 8 Kasım 2019 tarihinde başlayacak ve 15 Kasım 2019 Cuma günü bitecek. BİM bu hafta da her ihtiyaca uygun ürünler getiriyor. BİM aktüel 8 Kasım 2019 kataloğunda Bonera Kulplu Balık Tepsisi 44,90 TL'den, Haydi Anlat Kartları 9,95 TL'den, Hisar Optima Çelik Çaydanlık 99 TL'den, Fakir Blender Robot Set 199 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı..