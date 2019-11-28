BİM 6 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında mı? BİM aktüel ürünleri arasında neler var?
Bu ürünleri almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde marketlere gidiyorlar. 6 Aralık’ta markete granit efektli kek kalıbı çeşitleri 18,50 TL, 3 katlı cam saklama kabı 21,90 TL, ayaklı servis tabağı 23,50 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor.
BİM aktüel ürünler kataloğu güncel olarak yayınlanıyor. BİM’de bu hafta neler var? 6 Aralık kataloğunda granit efektli kek kalıbı çeşitleri 18,50 TL, 3 katlı cam saklama kabı 21,90 TL, ayaklı servis tabağı 23,50 TL, Aurora çukur servis tabağı 5,95 TL, Aurora oval servis tabağı (25 cm) 6,95 TL, Aurora oval servis tabağı (32 cm) 12,90 TLfiyatı ile yer alıyor.