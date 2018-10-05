BİM aktüel indirimli ürünler fiyat listesi 2018 BİM 5-12 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında

BİM 5-12 Ekim aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM 5 Ekim aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri tüketicinin beğenisine sunan marketler zinciri her hafta Cuma günleri yeni ürünleri satışa sunuyor. Kısa süreli olarak raflarda yer alan ürünlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. BİM 5 Ekim aktüel ürünler kataloğunda İnci marka 12 kişilik porselen yemek seti 6 taksit fırsatı ile 225 TL’den, 12 parça 6 kişilik kahve fincanı takımı 27.90 TL’den, yaldızlı şerbet seti 49.90 TL’den, 6’lı yaldızlı meşrubat bardağı 29.90 TL’den, Hisar optima 24 parça çatal kaşık bıçak seti 109 TL’den satışa çıkarılıyor. Soley marka çift kişilik yatak örtüsü 99.90 TL fiyatı ile, çift kişilik nevresim takımı 79.90 TL fiyatı ile,2’li banyo seti 34.90 TL fiyatı ile, Baymak marka şofben banyo tipi 119 TL, 3’lü plastik Paşabahçe marka kapaklı cam saklama kabı 21.90 TL fiyatı ile broşür içerisinde yer alıyor. BİM 28 Eylül aktüel ürünler kataloğunda oyuncu mouse razer abyssus 2000 ve mouse pad 149 TL'ye, Fakir marka blender set 115 TL'ye, LAV marka 3'lü derin uzun meşrubat bardağı 5.95 TL'ye, 3'lü derin kısa meşrubat bardağı 4,95 TL'ye, 6'lı kahve yanı bardağı 5.95 TL'ye, çok amaçlı dolap 119 TL'ye satışa çıkarılıyor.

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BİM 5 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 5 Ekim aktüel ürünler kataloğunda İnci marka 12 kişilik porselen yemek seti 6 taksit fırsatı ile 225 TL’den, 12 parça 6 kişilik kahve fincanı takımı 27.90 TL’den, yaldızlı şerbet seti 49.90 TL’den, 6’lı yaldızlı meşrubat bardağı 29.90 TL’den, Hisar optima 24 parça çatal kaşık bıçak seti 109 TL’den satışa çıkarılıyor.

BİM SAHİBİ KİMDİR?

BİM (Birleşik Mağazalar A.Ş.), Türkiye'de indirim mağazacılığı yapan büyük bir market zinciridir. Mağaza sayısı ve yıllık ciro bakımından Türkiye'nin en büyük perakende kuruluşudur. Peki Türkiye de toplam 6012 mağazası bulunan BİM’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş kimdir?

MUSTAFA LATİF TOPBAŞ KİMDİR?

Mustafa Latif Topbaş 1944 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ahmet Afif Topbaş’ın kardeşidir. Evli ve 4 çocuk sahibi olan Mustafa Latif Topbaş’ın kızı Fatma Topbaş, Sabri Ülker’in torunu Ali Ülker ile evlidir. Mustafa Latif Topbaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile hiçbir akrabalık ilişkisi yoktur.

Mustafa Latif Topbaş, Bahariye Mensucat A.Ş. adında tekstil sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin ortakları ve yöneticilerinden biri olarak 1961 yılında iş hayatına başlamıştır. İlerleyen zamanlar da muhtelif sanayi ve ticaret şirketlerinde kurucu ve idareci olarak görev yapmıştır. Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu’nun 1994 yıllarında kurmuş oldukları BİM (Birleşik Marketler A.Ş)’in kurucu ortakları arasında Mustafa Latif Topbaş da yer almıştır. Burada İdare Meclisi Başkan Vekili olarak görev almıştır. 2005 yılından itibaren İdare Meclis Başkanlığı, 2010 yılından itibaren ise İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

1996 yılında, Mustafa Topbaş, Ülker ailesi ile ortak Ak Gıda‘yı kurdu. Mustafa Latif Topbaş’ın kızı Fatma Topbaş, Sabri Ülker’in torunu Ali Ülker ile evlidir.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.