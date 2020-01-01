BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünleri yayında

BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Uygun ve kaliteli ürünlerin yer aldığı BİM 3 Ocak 2020 kataloğu yayınlandı. Katalog yine dopdolu. 3 Ocak BİM kataloğunda Fakir blender Set 159 TL'den, Kumtel Fanlı Isıtıcı 59.90 TL'den, Pilsan Markası ile Playmat Yer Karosu 27,50 TL'den, Katlanır Çok Amaçlı Servis Masası 39,90 TL'den müşterilere sunuluyor. İşte BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu..