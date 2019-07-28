BİM 2 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünler listesi
2 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarındaki yerlerini alıyorlar. Bu hafta markete gelecek olan ürünler arasında Huawei Y5 2018 cep telefonu 879 TL fiyatı ile öne çıkıyor. Telefon 4 çekirdek işlemci cortex A53 1.5 Ghz, 5.45' ekran boyutuna sahip. Kumtel tavuk çevirmeli 70 Lt turbo fırın 349 TL’den satışa çıkarılıyor.
BİM aktüel ürünler kataloğu, her hafta güncel olarak yayınlanıyor. 2 Ağustos 2019 BİM aktüel ürünleri arasında Huawei Y5 2018 cep telefonu 879 TL, Kumtel tavuk çevirmeli 70 Lt turbo fırın 349 TL, set üstü cam ocak 299 TL, 7 parça su seti 26,90 TL, havlulu mutfak önlüğü 11,90 TL, kameralı drone corby 209 TL, orta boy valiz 99 TL, küçük boy valiz 89 TL, büyük boy valiz 109 TL’den satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.