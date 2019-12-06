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  3. BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında mı? BİM aktüel ürünler listesi

BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında mı? BİM aktüel ürünler listesi

BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında mı" BİM aktüel ürünler listesi

BİM 13 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM aktüel ürünleri her hafta yenileniyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli aktüel ürünleri almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde marketlere gidiyorlar. 13 Aralık’ta markete cyclone elektrikli süpürge 349 TL, elektrikli sıcak su torbası 59 TL, fenerli ışıldak 24,50 TL, dekoratif yuvarlak ampul 24,90 TL, trekking bot 39,90 TL fiyatı ile geliyor. İşte fırsat ürünleri ile ilgili detaylar…

13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM’de bu hafta neler var? Her hafta salı ve cuma günleri markete yeni ürünler geliyor. 13 Aralık kataloğunda cyclone elektrikli süpürge 349 TL, elektrikli sıcak su torbası 59 TL, fenerli ışıldak 24,50 TL, dekoratif yuvarlak ampul 24,90 TL, trekking bot 39,90 TL, LAVA döküm tencere 139 TL, aynalı teps, 45 TL fiyatı ile yer alıyor.


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