BİM 10 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! 2019 BİM market aktüel ürünler listesi

BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta yoğun ilgi görüyor. 10 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Broşür içerisinde Samsung J4 Plus cep telefonu 999 TL’den, Key Smart bulaşık makinesi KEY 3003 999 TL’den, buharlı ütü Powerlife 189 TL’den, Phılıps epilatör 99 TL’den, Casio marka kadın kol saati 99 TL’den, oto buzluk 149 TL’den, Fakir marka dik durabilen süpürge 149 TL fiyatı ile yer alıyor. Katalogta bu hafta LAV marka 6’lı elis kase 12.90 TL, elis büyük kase 9.95 TL, dikdörtgen borcam 24.90 TL’den satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİM 10 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU