Beymen'de satış netleşti Boyner hissesi tavan yaptı

Boyner Mağazacılık ve Altınyıldız Boyner Holding’e, Beymen ve Ay Marka Katarlı Mayhoola’ya geçiyor. KAP'a yapılan açıklamaya göre, Mayhoola, Boyner Holding ve Boyner Ailesi’nin toplam yüzde 43.91 oranındaki BOYP hissesini 405 milyon dolar bedelle satın alacak. Boyner Holding ise Boyner Mağazacılık ve Altınyıldız hisselerinin yüzde 100’ü ile birlikte Altınyıldız ve Altınyıldız Classics markalarını değerleme raporlarıyla belirlenecek bedellerle devralacak.

YÜZDE 60’A YAKIN PRİM

Fiyat, Boyner Perakende hisselerinde kur üzerinden yüzde 60’a yakın prime işaret ederken, hisseler yüzde 19.88 yükselişle tavan seviyeye ulaştı.

MODADAKİ EN BÜYÜK YABANCI

MAYHOOLA tarafından, BIST’ta bireysel yatırımcıların elinde bulunan yüzde 1.99 oranındaki BOYP hissesi için de satma hakkının Boyner Holding’e 1 lot pay başına ödenecek olan 1.40 doların işlem kapanış tarihindeki TL karşılığından kullandırılmasına karar verildiği duyuruldu. Mayhoola’nın son 4 yıl içindeki yatırımları sonucunda Beymen ve AY Marka’yı devralması, Türkiye lüks ve moda perakendesine bugüne kadar yapılan en büyük yabancı yatırımı olacak. İşlem, 24 Haziran’daki olağanüstü genel kurulun ardından tamamlanacak.