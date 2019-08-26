Beyaz eşyada rekabet işgücü maliyetine bağlı

Konut satışlarında yaşanan gerilemeye paralel olarak beyaz eşya satışları da mayıs ayı itibarıyla yüzde 20 geriledi. Beyaz eşya sektöründe şirketler, yurtiçindeki daralmaya karşı ihracatta kârdan vazgeçerek denge sağlamaya çalışıyor. Ancak küresel ekonomideki gidişat da ihracatta hareket alanını daraltıyor. Türkiye’nin en büyük ticaret partnerlerinden İngiltere ve Almanya’nın ekonomileri bu yılın ikinci çeyreğinde küçüldü. Beklentiler, önümüzdeki üçer aylık dönemlerde ekonomik daralmanın devam edeceği yönünde. Öte yandan dövizdeki yükseliş nedeniyle ithal girdilerin pahalanması da ihracatta kâr marjlarını olumsuz etkiliyor. Sektör yetkilileri, ithal girdilerle üretim maliyetlerinin iki senede yüzde 47 oranında arttığını belirtiyor. Öte yandan sanayide elektrik fiyatlarının son 1.5 yılda yüzde 98, satış noktalarındaki işletme elektrik fiyatlarının da yüzde 98 yükseldiği kaydediliyor.

Türkiye’de yıllık ortalama 23 milyon adet beyaz eşya üretiliyor, yaklaşık 20 milyonu ihraç ediliyor. İç piyasada satışın azalması, ihracatta ise maliyet ve pazar sorunları, sektörün çıkış yollarını daraltıyor.

1.5 MİLYON KİŞİ GEÇİNİYOR

Beyaz eşya sektörü, 60 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Yan sanayi, bayi ve servis ağıyla istihdam yaklaşık 500 bin kişiye ulaşıyor. Bağımlı nüfus hesaba katıldığında sektörden geçimini sağlayan kişi sayısı 1.5 milyonun üzerine çıkıyor.

İSTİHDAMIN DEVAMI MALİYETLERE BAĞLI

Beyaz eşya sektöründe kârsız da olsa ihracat yapılarak istihdam korundu. İşgücü maliyetinin artış oranı Türkiye’de son altı yılda rakip ülkelere göre üç kat daha yüksek oldu. 2012-2018 arasında işgücü maliyeti Türkiye’de yüzde 133 artarken, rakip ülkelerdeki artış yüzde 40 düzeyinde kaldı. Sektör yetkilileri işgücü maliyetlerinin daha fazla artması halinde şirketler açısından istihdamı korumanın güçleşeceğini ifade ediyor. Bu açıdan bu yıl yapılacak toplu sözleşmelerin önemine dikkat çeken uzmanlar, maliyet artışı nedeniyle ihracat pazarlarının kaybedilmesi durumunda bunun istihdama yansımasından çekiniyor.