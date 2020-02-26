Beyaz eşya satışları arttı

Beyaz eşya iç satışları Ocak'ta %4, ihracat ise %16 arttı. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar Ocak'ta %4 artışla 377,771 adet oldu.

İHRACAT YÜZDE 16 ARTTI

İhracat ise Ocak'ta geçen yıl aynı aya göre %16 artışla 1.42 milyon adet olarak gerçekleşti. Üretim ise %3 artışla 1.63 milyon adet oldu. Altı ana ürün bazında bakıldığında ise, Ocak ayında beyaz eşya iç satışları %6, ihracat %18, üretim ise %7 artış kaydetti.

(Reuters)