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Beyaz eşya satışları arttı

Beyaz eşya satışları arttı

Beyaz eşya satışları dört ana ürün bazında Ocak'ta %4, ihracat %16 arttı.

Beyaz eşya iç satışları Ocak'ta %4, ihracat ise %16 arttı. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar Ocak'ta %4 artışla 377,771 adet oldu.

İHRACAT YÜZDE 16 ARTTI

İhracat ise Ocak'ta geçen yıl aynı aya göre %16 artışla 1.42 milyon adet olarak gerçekleşti. Üretim ise %3 artışla 1.63 milyon adet oldu. Altı ana ürün bazında bakıldığında ise, Ocak ayında beyaz eşya iç satışları %6, ihracat %18, üretim ise %7 artış kaydetti.

(Reuters)


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