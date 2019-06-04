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04 Haziran 2019 Salı 00:51 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 00:51

Benzinde 9 kuruş indirim yürürlüğe girdi

Benzinde 9 kuruş indirim yürürlüğe girdi

Benzinin litre fiyatında 9 kuruş indirime gidildi. Uygulama gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 7,15 liradan satılan benzinin fiyatı 7,06 lira olacağı açıklanmıştı. Uygulama gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. 

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da ve İzmir'de ise 7,14 liradan 7,05 liraya düştü..

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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