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  3. Kayseri'de belediyenin desteği ile üretilen siyez buğdayında ilk hasat yapıldı

Kayseri'de belediyenin desteği ile üretilen siyez buğdayında ilk hasat yapıldı

Kayseri'de belediyenin desteği ile üretilen siyez buğdayında ilk hasat yapıldı

Kayseri'de, siyez buğdayı üretiminin artırılması için belediye öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında ilk hasat yapıldı.

Kocasinan Belediyesinin, bünyesinde faaliyet gösteren KAYÇEV ile birlikte ata yadigarı siyez buğdayının üretimini yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı proje kapsamında ilk hasat yapıldı. Siyez buğdayı üretimini artırmak ve bölge çiftçisine katkı sunmak amacıyla başlatılan proje kapsamında ekim yapılan 17 dönümlük tarlada hasat yapıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyez buğdayından elde edilecek gıdalarla insanın sağlığını korumak hem de bölge çiftçisine destek vermek amacıyla böyle bir projeyi başlattıklarını söyledi. İlk hasadın heyecanını yaşadıklarını belirten Çolakbayrakdar, "Çiftçi kardeşlerimizin normalde ektiği buğdaydan 5 kat daha gelir sağlıyor. Aynı harcamayı yapıyorlar, aynı iş gücünü veriyorlar ama 5 kat daha fazla para kazanıyorlar. Biz de çiftçimizin daha fazla kazanması için siyez buğdayının üretimini artması için çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Belediye bünyesindeki Kocasinan Akademi ile her kesimden vatandaşın kazancını daha da artırmak için çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Çolakbayrakdar, şöyle konuştu:

"Hem tarımı dijitalle buluşturmak hem de geleneksel yöntemlerden uzaklaşmadan doğal ürünler yetiştirebilmek için çalışıyoruz. Başka bir amacımız da kırsaldan şehre göçü önleyip bu göçü tersine çevirmek. İnsanlar kırsalda umduğunu bulursa kırsala göç eder. Biz de vatandaşlarımızın kırsalda kazançlarını artırıp bu göçü kırsala çevirmek istiyoruz."

(AA)

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